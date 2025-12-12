Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
«Ни одного мрачного пятна»: Путин о связях с Багдадом

Путин: Россию и Ирак связывают очень глубокие отношения

Отношения между Россией и Ираком всегда были прочными и лишенными конфликтов, заявил российский лидер Владимир Путин во время встречи с иранским коллегой Абдель Латифом Рашидом. Президент России исключил наличие каких-либо мрачных пятен в совместной истории, передает Кремль. Переговоры проходят на полях форума мира и доверия, который приурочен к 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркмении.

Нас связывают очень глубокие, давние отношения. И в истории этих отношений не было ни одного мрачного пятна, — подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что межгосударственные отношения в условиях современного многополярного мира должны развиваться в духе уважения интересов всех сторон. Он подчеркнул, что ООН продолжает успешно выполнять свою миссию и зачастую остается единственной платформой, способной поддерживать баланс интересов и «находить согласованные решения непростых проблем, принимая во внимание позиции и мнения всех сторон».

Российский лидер уже успел встретиться с президентами Ирана и Турции, а также с премьер-министром Пакистана. Отношения Россия и Ирана Путин назвал весьма позитивными.

