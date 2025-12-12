Путин назвал основу межгосударственных отношений

Межгосударственные отношения в условиях современного многополярного мира должны развиваться в духе уважения интересов всех сторон, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, он подчеркнул, что ООН продолжает успешно выполнять свою миссию и зачастую остается единственной платформой, способной поддерживать баланс интересов и «находить согласованные решения непростых проблем, принимая во внимание позиции и мнения всех сторон», передает Кремль.

Убеждены, именно в такой логике, на принципах Устава ООН, в новую эпоху многополярного мира можно и нужно выстраивать по-настоящему честные, открытые и взаимовыгодные отношения между государствами, — подчеркнул Путин.

Ранее стало известно, что в Туркмении Путина встретил туркменский президент Сердар Бердымухамедов. Позже, перед началом форума в Ашхабаде, российский лидер пообщался с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры побеседовали по пути в зал пленарного заседания после церемонии совместного фотографирования участников мероприятия.