Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 09:06

Путин назвал основу межгосударственных отношений

Путин: многополярный мир требует уважения интересов всех стран

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Межгосударственные отношения в условиях современного многополярного мира должны развиваться в духе уважения интересов всех сторон, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, он подчеркнул, что ООН продолжает успешно выполнять свою миссию и зачастую остается единственной платформой, способной поддерживать баланс интересов и «находить согласованные решения непростых проблем, принимая во внимание позиции и мнения всех сторон», передает Кремль.

Убеждены, именно в такой логике, на принципах Устава ООН, в новую эпоху многополярного мира можно и нужно выстраивать по-настоящему честные, открытые и взаимовыгодные отношения между государствами, — подчеркнул Путин.

Ранее стало известно, что в Туркмении Путина встретил туркменский президент Сердар Бердымухамедов. Позже, перед началом форума в Ашхабаде, российский лидер пообщался с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры побеседовали по пути в зал пленарного заседания после церемонии совместного фотографирования участников мероприятия.

