Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 08:29

Стало известно, с кем пообщался Путин перед началом форума в Ашхабаде

Путин пообщался с Мирзиеевым перед началом форума в Ашхабаде

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/ РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президент РФ Владимир Путин пообщался с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым перед началом форума в Ашхабаде, сообщило РИА Новости. Лидеры побеседовали по пути в зал пленарного заседания после церемонии совместного фотографирования участников мероприятия.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в рамках поездки в Туркменистан прибыл в Конгресс-центр Ашхабада. Там глава государства примет участие в международном форуме, посвященном Году мира и доверия. Путина встретил туркменский президент Сердар Бердымухамедов. Российский лидер также сделал совместную фотографию с другими участниками форума.

До этого президент РФ возложил цветы к Монументу нейтралитета Туркмении. Визит российского лидера проходит в знаменательный для республики день — 12 декабря она отмечает 30-летие провозглашения своего статуса постоянного нейтралитета.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Ашхабаде 12 декабря. Он добавил, что российский президент проведет переговоры и с главами других государств.

Россия
Владимир Путин
Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СПЧ оценили идею вновь сделать День Конституции выходным
Ученые нашли неожиданную пользу кофе
ПВО сбила второй летевший на Москву беспилотник
Путин назвал механизм, обеспечивающий баланс интересов в мире
Появилось видео со сдачей солдат ВСУ в плен
Украинский БПЛА не долетел до Москвы
Гороскоп на 12 декабря: кому нельзя нервничать и почему сегодня важен опыт?
Стало известно, с кем пообщался Путин перед началом форума в Ашхабаде
Путин прибыл в Конгресс-центр Ашхабада для участия в форуме мира
На бизнесмена подали в суд за распространение пластинок группы «Мираж»
Тот самый салат оливье с секретным ингредиентом: запомните нашу тайну
13 декабря — День памяти Андрея Первозванного: традиции и гадания
Закуска «Мешочки от Деда Мороза» — волшебство на столе всего за 20 минут!
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 декабря
В ВОЗ рассказали, сколько людей все еще страдают от последствий COVID-19
Россиян предупредили о потере денег из-за «школьных медсестер»
Путин возложил цветы к Монументу нейтралитета
Врач назвала симптомы, которые могут говорить о заражении гельминтами
Bloomberg высчитал стоимость «Золотого купола» Трампа
Составлен список уехавших звезд, которые не вернутся в Россию в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.