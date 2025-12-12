Стало известно, с кем пообщался Путин перед началом форума в Ашхабаде

Стало известно, с кем пообщался Путин перед началом форума в Ашхабаде Путин пообщался с Мирзиеевым перед началом форума в Ашхабаде

Президент РФ Владимир Путин пообщался с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым перед началом форума в Ашхабаде, сообщило РИА Новости. Лидеры побеседовали по пути в зал пленарного заседания после церемонии совместного фотографирования участников мероприятия.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в рамках поездки в Туркменистан прибыл в Конгресс-центр Ашхабада. Там глава государства примет участие в международном форуме, посвященном Году мира и доверия. Путина встретил туркменский президент Сердар Бердымухамедов. Российский лидер также сделал совместную фотографию с другими участниками форума.

До этого президент РФ возложил цветы к Монументу нейтралитета Туркмении. Визит российского лидера проходит в знаменательный для республики день — 12 декабря она отмечает 30-летие провозглашения своего статуса постоянного нейтралитета.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Ашхабаде 12 декабря. Он добавил, что российский президент проведет переговоры и с главами других государств.