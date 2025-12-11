Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Кремле рассказали, с кем Путин встретится в Ашхабаде 12 декабря

Песков: Путин встретится с Эрдоганом в Ашхабаде 12 декабря

Президент РФ Владимир Путин встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Ашхабаде 12 декабря, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Путин проведет переговоры и с другими зарубежными главами государств.

Планируется [встреча с Эрдоганом], — сказал Песков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетит туркменскую столицу Ашхабад 11–12 декабря. Там глава государства примет участие в форуме, который посвящен Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.

В конце ноября стало известно, что Путин в ходе телефонного разговора обсудил с Эрдоганом американский план по урегулированию украинского конфликта. Российский лидер подчеркнул заинтересованность Москвы в дипломатическом разрешении кризиса.

В свою очередь Эрдоган заявил, что Анкара продолжит способствовать процессу разрешения конфликта и готова предоставить площадку для переговоров. До этого президент Турции выразил мнение, что мирное урегулирование на Украине возможно при учете ожиданий и интересов сторон конфликта.

