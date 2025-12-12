Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 08:06

Путин возложил цветы к Монументу нейтралитета

Путин возложил цветы к Монументу нейтралитета во время визита в Туркмению

Президент РФ Владимир Путин и председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов (слева направо) во время встречи Президент РФ Владимир Путин и председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов (слева направо) во время встречи Фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад и начал насыщенную рабочую программу с возложения цветов к Монументу нейтралитета Туркмении, передает пресс-служба Кремля. Визит российского лидера проходит в знаменательный для Туркмении день — 12 декабря республика отмечает 30-летие провозглашения своего статуса постоянного нейтралитета, который был закреплен резолюцией Генассамблеи ООН.

В этот день в Ашхабаде проходит крупный международный форум, посвященный не только годовщине нейтралитета, но и Международному году мира и доверия, объявленному ООН. Путин примет участие в пленарном заседании, которое будет посвящено теме «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего», а также ряде других сессий.

Помимо участия в форуме, у Путина запланирована серия важных двусторонних встреч. В Кремле анонсировали переговоры с главами государств Ближнего Востока и Азии, включая президента Ирака Абделя Латифа Рашида, президента Ирана Масуда Пезешкиана, президента Турции Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа.

Ранее сообщалось, что Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди в комплексе «Радж Гхат», где кремировали борца за независимость Индии. В соответствии с традицией российский лидер и сопровождающие его журналисты сняли обувь перед памятником.

Владимир Путин
Туркмения
визиты
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СПЧ оценили идею вновь сделать День Конституции выходным
Ученые нашли неожиданную пользу кофе
ПВО сбила второй летевший на Москву беспилотник
Путин назвал механизм, обеспечивающий баланс интересов в мире
Появилось видео со сдачей солдат ВСУ в плен
Украинский БПЛА не долетел до Москвы
Гороскоп на 12 декабря: кому нельзя нервничать и почему сегодня важен опыт?
Стало известно, с кем пообщался Путин перед началом форума в Ашхабаде
Путин прибыл в Конгресс-центр Ашхабада для участия в форуме мира
На бизнесмена подали в суд за распространение пластинок группы «Мираж»
Тот самый салат оливье с секретным ингредиентом: запомните нашу тайну
13 декабря — День памяти Андрея Первозванного: традиции и гадания
Закуска «Мешочки от Деда Мороза» — волшебство на столе всего за 20 минут!
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 декабря
В ВОЗ рассказали, сколько людей все еще страдают от последствий COVID-19
Россиян предупредили о потере денег из-за «школьных медсестер»
Путин возложил цветы к Монументу нейтралитета
Врач назвала симптомы, которые могут говорить о заражении гельминтами
Bloomberg высчитал стоимость «Золотого купола» Трампа
Составлен список уехавших звезд, которые не вернутся в Россию в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.