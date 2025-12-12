Путин возложил цветы к Монументу нейтралитета Путин возложил цветы к Монументу нейтралитета во время визита в Туркмению

Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад и начал насыщенную рабочую программу с возложения цветов к Монументу нейтралитета Туркмении, передает пресс-служба Кремля. Визит российского лидера проходит в знаменательный для Туркмении день — 12 декабря республика отмечает 30-летие провозглашения своего статуса постоянного нейтралитета, который был закреплен резолюцией Генассамблеи ООН.

В этот день в Ашхабаде проходит крупный международный форум, посвященный не только годовщине нейтралитета, но и Международному году мира и доверия, объявленному ООН. Путин примет участие в пленарном заседании, которое будет посвящено теме «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего», а также ряде других сессий.

Помимо участия в форуме, у Путина запланирована серия важных двусторонних встреч. В Кремле анонсировали переговоры с главами государств Ближнего Востока и Азии, включая президента Ирака Абделя Латифа Рашида, президента Ирана Масуда Пезешкиана, президента Турции Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа.

Ранее сообщалось, что Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди в комплексе «Радж Гхат», где кремировали борца за независимость Индии. В соответствии с традицией российский лидер и сопровождающие его журналисты сняли обувь перед памятником.