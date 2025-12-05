ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 09:44

Путин посетил мемориал Махатмы Ганди

Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди в Нью-Дели

Владимир Путин во время посещения мемориала Махатмы Ганди в Индии Владимир Путин во время посещения мемориала Махатмы Ганди в Индии Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, МИА «Россия сегодня»
Президент России Владимир Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди в комплексе «Радж Гхат», где кремировали борца за независимость Индии, кадры опубликовал Кремль. В соответствии с традицией, российский лидер и сопровождающие его журналисты сняли обувь перед памятником.

Комплекс находится рядом с рекой Джамной. В его центре возвышается черный мраморный помост, на котором высечены последние слова Махатмы Ганди, убитого в 1948 году фанатиком-шовинистом: «Хэ Рам» («О, Боже!»).

Вокруг мемориала простирается сад, в котором деревья были посажены лидерами различных государств. В этом саду можно увидеть дерево, посаженное Путиным в 2000 году. Напротив мемориала расположен музей Махатмы Ганди. Перед музеем возвышается бронзовая статуя великого деятеля, созданная советским скульптором Дмитрием Рябичевым.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что 12 декабря Путин посетит Туркменистан по приглашению туркменской стороны. Он примет участие в форуме Международного года мира и доверия, посвященном 30-летию нейтралитета Туркменистана.

