03 декабря 2025 в 17:07

В Кремле раскрыли планы Путина по зарубежным поездкам

Ушаков заявил, что Путин 12 декабря прилетит в Туркменистан

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Президент России Владимир Путин 12 декабря посетит Туркменистан для участия в мероприятиях, посвященных 30-летнему юбилею нейтралитета страны, сообщил на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков. Как передает «Интерфакс», планируется участие лидер РФ в форуме международного года мира и доверия.

Планируется 12 декабря участие нашего президента в Туркменистане в форуме международного года мира и доверия. Этот форум и этот визит посвящен тридцатилетию постоянного нейтралитета Туркменистана, и туркменские друзья просили, чтобы наш президент обязательно приехал, и мы дали согласие на эту поездку, — сказал Ушаков.

В свое время Путин направил поздравление председателю Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю его 68-летия. Глава российского государства отметил значительный вклад политика в развитие двусторонних отношений.

Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и лидер Туркменистана Сердар Бердымухамедов общались с президентом США Дональдом Трампом на русском языке во время саммита «Центральная Азия + США» (С5+1). Отмечается, что в беседе с Трампом принимали участие главы всех пяти государств Центральной Азии. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон использовали на встрече свои государственные языки.

