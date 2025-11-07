Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 07:30

Президенты двух стран выбрали русский язык для разговора с Трампом

Мирзиеев и Бердымухамедов поговорили с Трампом на русском языке

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Лидеры Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркмении Сердар Бердымухамедов общались с президентом США Дональдом Трампом на русском языке. Уточняется, что такой формат разговора они предпочли в ходе саммита «Центральная Азия + США» (С5+1), передает РИА Новости.

Кроме того, уточняется, что на встрече с Трампом присутствовали пять президентов стран Центральной Азии. Государственные языки использовали президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.

Ранее команда президента США Дональда Трампа выложила в социальных сетях ролик под песню «Не расслабляйся» казахстанского рэпера Скриптонита (настоящее имя — Адиль Жалелов), исполняемую на русском языке. На видео, опубликованном в TikTok и Instagram (деятельность в РФ запрещена), 79-летний глава Белого дома и его внучка Кай играют в гольф. Также на кадрах видно, как республиканец катается на гольф-каре.

Тем временем политолог Михаил Варшав предположил, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Трамп говорят «на одном языке» большой политики, поэтому им легко вести диалог. Эмоции и лозунги уступают место трезвому расчету, пояснил он.

Дональд Трамп
Узбекистан
Туркмения
США
