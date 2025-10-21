Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 17:13

Политолог раскрыл, почему Трамп сделал выбор в пользу диалога с Путиным

Политолог Варшав: Путин и Трамп говорят на одном языке большой политики

Дональд Трамп и Владимир Путин Дональд Трамп и Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин говорят «на одном языке» большой политики, поэтому им легко вести диалог, заявил политолог Михаил Варшав. По его словам, переданным «ФедералПресс», при этом эмоции и лозунги уступают место трезвому расчету.

Двухчасовой разговор Путина и Трампа, прошедший в «доверительной атмосфере», показал, что стороны говорят на одном языке – языке большой политики, где эмоции и лозунги уступают место трезвому расчету, — заявил Варшав.

Варшав добавил, что предстоящие переговоры в Будапеште — это не просто очередная встреча на высшем уровне, а символическое подтверждение изменившегося мирового порядка, в котором Россия возвращается в качестве равноправного участника. Ситуация наглядно демонстрирует, что прагматизм в международных отношениях вновь побеждает идеологические разногласия.

Ранее сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что грядущий саммит с участием президентов России и США в Будапеште станет «кошмаром для ЕС». По мнению политика, станут ли «еще большим кошмаром» принятые на нем решения, зависит от хода саммита. Однако того, что уже произошло, достаточно, чтобы «испортить всем настроение в Брюсселе, Париже, Берлине, Лондоне и Варшаве», отметил он.

