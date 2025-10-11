Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 октября 2025 в 11:29

«Не расслабляйся»: Трамп сыграл в гольф под песню на русском языке

Команда Трампа сопроводила видеоролик с участием президента песней Скриптонита

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Команда президента США Дональда Трампа выложила в социальных сетях ролик под песню «Не расслабляйся» казахстанского рэпера Скриптонита (настоящее имя — Адиль Жалелов), исполняемую на русском языке. На видео, опубликованном в TikTok и Instagram (деятельность в РФ запрещена), 79-летний глава Белого дома и его внучка Кай играют в гольф.

Также на кадрах видно, как республиканец катается на гольф-каре. При этом аккаунты «teamtrump» в TikTok и Instagram не являются официальными страницами Белого дома. Раньше они использовались для предвыборной кампании Трампа, а теперь выполняют роль его личных каналов для публикации контента.

Ранее Трамп опубликовал видеоролик, созданный с применением технологий ИИ и высмеивающий лидера демократической фракции в палате представителей Хакима Джеффриса. На кадрах видно, как глава Белого дома бросает красную кепку с логотипом Trump 2028, которая падает на голову политику-демократу.

До этого президент подписал исполнительный указ об утверждении сделки, согласно которой работа TikTok в США перейдет под контроль американского бизнеса. Приложением будет управлять новая совместная компания, базирующаяся в Соединенных Штатах, китайская компания ByteDance получит в ней долю в размере менее 20%.

Дональд Трамп
гольф
Скриптонит
песни
