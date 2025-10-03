Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
03 октября 2025 в 18:11

Трамп высмеял ИИ-роликом известного политика

Трамп высмеял лидера демократов Джеффриса в ИИ-видео с кепкой Trump 2028

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал видеоролик, созданный с применением технологий искусственного интеллекта, и высмеял лидера демократической фракции в Палате представителей Хакима Джеффриса. В данном видео, опубликованном в соцсети X, глава Белого дома бросает красную кепку с логотипом Trump 2028, которая попадает на голову политику-демократу.

Также администрация Трампа на фоне приостановки работы федерального правительства начала публикацию серии видеоматериалов. На этих роликах Джеффрис изображен в сомбреро, также сгенерированном с помощью искусственного интеллекта. Представители команды Трампа добавили, что с каждым последующим днем прекращения работы правительства размер этого головного убора будет постепенно увеличиваться.

Ранее Белый дом объявил о переводе примерно трети сотрудников в режим неоплачиваемых отпусков в связи с частичным прекращением финансирования федерального правительства Соединенных Штатов. Согласно официальному документу, временно приостановят выполнение служебных обязанностей 554 из 1733 работников Белого дома, тогда как остальной персонал продолжит работать в стандартном режиме.

