Трамп высмеял ИИ-роликом известного политика

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал видеоролик, созданный с применением технологий искусственного интеллекта, и высмеял лидера демократической фракции в Палате представителей Хакима Джеффриса. В данном видео, опубликованном в соцсети X, глава Белого дома бросает красную кепку с логотипом Trump 2028, которая попадает на голову политику-демократу.

Также администрация Трампа на фоне приостановки работы федерального правительства начала публикацию серии видеоматериалов. На этих роликах Джеффрис изображен в сомбреро, также сгенерированном с помощью искусственного интеллекта. Представители команды Трампа добавили, что с каждым последующим днем прекращения работы правительства размер этого головного убора будет постепенно увеличиваться.

Ранее Белый дом объявил о переводе примерно трети сотрудников в режим неоплачиваемых отпусков в связи с частичным прекращением финансирования федерального правительства Соединенных Штатов. Согласно официальному документу, временно приостановят выполнение служебных обязанностей 554 из 1733 работников Белого дома, тогда как остальной персонал продолжит работать в стандартном режиме.