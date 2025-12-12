Путин встретился с президентом Ирака Рашидом в Ашхабаде

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирака Абдель Латиф Рашид начали двустороннюю встречу в Ашхабаде, передает пресс-служба Кремля. Переговоры проходят на полях форума мира и доверия, который приурочен к 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркмении.

При встрече главы государств пожали друг другу руки. Визит Путина в туркменскую столицу Ашхабад продлится с 11 по 12 декабря. Российский лидер уже успел встретиться с президентами Ирана и Турции, а также с премьер-министром Пакистана.

Ранее сообщалось, что Путин пообщался с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым перед началом форума в Ашхабаде. Лидерам двух стран удалось побеседовать по пути в зал пленарного заседания.

До этого стало известно, что переговоры Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана в Ашхабаде продлились почти час. Встреча двух началась примерно в 12:10 мск. Известно, что во время открытой части переговоров стороны коснулись вопроса двустороннего сотрудничества. Также президенты обсудили реализацию проекта транспортного коридора «Север — Юг».