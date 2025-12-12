Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 18:08

Путин встретился с президентом Ирака Рашидом в Ашхабаде

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирака Абдель Латиф Рашид Президент РФ Владимир Путин и президент Ирака Абдель Латиф Рашид Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирака Абдель Латиф Рашид начали двустороннюю встречу в Ашхабаде, передает пресс-служба Кремля. Переговоры проходят на полях форума мира и доверия, который приурочен к 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркмении.

При встрече главы государств пожали друг другу руки. Визит Путина в туркменскую столицу Ашхабад продлится с 11 по 12 декабря. Российский лидер уже успел встретиться с президентами Ирана и Турции, а также с премьер-министром Пакистана.

Ранее сообщалось, что Путин пообщался с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым перед началом форума в Ашхабаде. Лидерам двух стран удалось побеседовать по пути в зал пленарного заседания.

До этого стало известно, что переговоры Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана в Ашхабаде продлились почти час. Встреча двух началась примерно в 12:10 мск. Известно, что во время открытой части переговоров стороны коснулись вопроса двустороннего сотрудничества. Также президенты обсудили реализацию проекта транспортного коридора «Север — Юг».

Ирак
Россия
Владимир Путин
Туркмения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьница попыталась выставить педагога проституткой на 16 млн человек
В Роскомнадзоре прояснили ситуацию с замедлением Telegram
Самолет австралийской авиакомпании совершил перелет с дырой в крыле
На Украине заявили о массовой коррупции при закупке дронов для ВСУ
Ушаков раскрыл деструктивную цель Зеленского на переговорах
Забастовка в Италии остановила транспорт и работу школ
Кубанский экс-чиновник накопил почти 150 тысяч «квадратов» недвижимости
Собираю за 15 минут: оливье, который выглядит как десерт
Постирал собаку, изнасиловал девушку: какой срок дали мигранту-ревнивцу
Росстат представил данные об объеме ВВП России за третий квартал
Таиланд потребовал от Камбоджи первой прекратить конфликт
Муж Лорак «устал от холода» и потребовал шикарный подарок
Посол в РФ опроверг причастность России к кибератаке в ФРГ
Ответка за танкеры? Что за судно уничтожил «Искандер» в порту Одессы
В Госдуме предположили, где может храниться химоружие на Украине
Путин пригласил президента Ирака посетить Россию
Бельгия поставила ЕС жесткие условия для нового транша Украине
Россиянам раскрыли, когда ждать пика цен на продукты
Носков приостановил концертную деятельность
Военэксперт объяснил, почему Запад игнорирует наличие химоружия у ВСУ
Дальше
Самое популярное
Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.