12 декабря 2025 в 18:45

«Можете не сомневаться»: Путин о территориальной целостности Ирака

Путин поддержал территориальную целостность Ирака

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает территориальную целостность Ирака. В ходе встречи с лидером страны Абдель Латифом Рашидом он указал на принципиальность позиции РФ, сообщается на сайте Кремля.

Хочу подчеркнуть: мы всегда выступали за территориальную целостность Ирака, всегда поддерживали усилия руководства страны по стабилизации [обстановки]. Можете не сомневаться, позиция носит принципиальный характер, — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин пообщался с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым перед началом форума в Ашхабаде. Лидерам двух стран удалось побеседовать по пути в зал пленарного заседания после церемонии совместного фотографирования участников мероприятия.

До этого стало известно, что переговоры Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана в Ашхабаде продлились почти час. Встреча двух началась примерно в 12:10 мск. Известно, что во время открытой части переговоров стороны коснулись вопроса двустороннего сотрудничества. Также президенты обсудили реализацию проекта транспортного коридора «Север — Юг».

Ирак
Владимир Путин
переговоры
Россия
