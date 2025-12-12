Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 19:10

Военэксперт объяснил, почему Запад игнорирует наличие химоружия у ВСУ

Военэксперт Баранец: Запад готов поощрять любые действия Украины против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Мировое сообщество и дальше будет игнорировать факты применения химоружия украинскими войсками, сказал в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, страны Запада готовы поощрять все, что направлено против России.

Не ждите, что в случае провокации Киева с химическим оружием сегодня где-нибудь в ООН поднимется шум. Все, что направлено против России, международное сообщество не замечает, — указал он.

По этой причине, считает обозреватель, украинские власти давно наплевали на все международные конвенции и любые человеческие договоренности. По его мнению, Киев хочет убивать любыми способами.

Я не могу представить себе, чтобы наши ВС засыпали Киев с самолета полуметровым слоем какой-нибудь химической отравы и к утру все население города превратилось в горы трупов. Действия Украины еще больше усугубляют ее положение в глазах всего мира. Возможно, второго Нюрнбергского процесса и не будет, но будет другой. У нас все фиксируется, и мы представим тысячи доказательств этого бандеровско-фашистского злодейства, — уверен Баранец.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что ВСУ на регулярной основе применяют запрещенный хлорпикрин на территории республик Донбасса. В ведомстве подчеркнули, что схроны с химическими боеприпасами были также найдены в Белгородской области.

Киев
ВСУ
химоружие
провокация
Дмитрий Горин
Д. Горин
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолет австралийской авиакомпании совершил перелет с дырой в крыле
На Украине заявили о массовой коррупции при закупке дронов для ВСУ
Ушаков раскрыл деструктивную цель Зеленского на переговорах
Забастовка в Италии остановила транспорт и работу школ
Кубанский экс-чиновник накопил почти 150 тысяч «квадратов» недвижимости
Собираю за 15 минут: оливье, который выглядит как десерт
Постирал собаку, изнасиловал девушку: какой срок дали мигранту-ревнивцу
Росстат представил данные об объеме ВВП России за третий квартал
Таиланд потребовал от Камбоджи первой прекратить конфликт
Муж Лорак «устал от холода» и потребовал шикарный подарок
Посол в РФ опроверг причастность России к кибератаке в ФРГ
Ответка за танкеры? Что за судно уничтожил «Искандер» в порту Одессы
В Госдуме предположили, где может храниться химоружие на Украине
Путин пригласил президента Ирака посетить Россию
Бельгия поставила ЕС жесткие условия для нового транша Украине
Россиянам раскрыли, когда ждать пика цен на продукты
Носков приостановил концертную деятельность
Военэксперт объяснил, почему Запад игнорирует наличие химоружия у ВСУ
Влад Топалов выиграл в суде 20 млн рублей
В Латвии обратились с неожиданным требованием к Киеву
Дальше
Самое популярное
Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.