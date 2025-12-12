Мировое сообщество и дальше будет игнорировать факты применения химоружия украинскими войсками, сказал в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, страны Запада готовы поощрять все, что направлено против России.

Не ждите, что в случае провокации Киева с химическим оружием сегодня где-нибудь в ООН поднимется шум. Все, что направлено против России, международное сообщество не замечает, — указал он.

По этой причине, считает обозреватель, украинские власти давно наплевали на все международные конвенции и любые человеческие договоренности. По его мнению, Киев хочет убивать любыми способами.

Я не могу представить себе, чтобы наши ВС засыпали Киев с самолета полуметровым слоем какой-нибудь химической отравы и к утру все население города превратилось в горы трупов. Действия Украины еще больше усугубляют ее положение в глазах всего мира. Возможно, второго Нюрнбергского процесса и не будет, но будет другой. У нас все фиксируется, и мы представим тысячи доказательств этого бандеровско-фашистского злодейства, — уверен Баранец.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что ВСУ на регулярной основе применяют запрещенный хлорпикрин на территории республик Донбасса. В ведомстве подчеркнули, что схроны с химическими боеприпасами были также найдены в Белгородской области.