Кремль отверг предлоги Киева для передышек на поле боя

Песков заявил, что Москва отвергает предлоги Киева по перемирию для референдума

Москва отвергает любые возможные требования Киева касаемо временного перемирия или передышки на поле боя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля в эфире Первого канала оценил идею президента Украины Владимира Зеленского о проведении референдума.

Если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет, естественно, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Зеленский допустил, что на Украине может пройти референдум по вопросу территорий. При этом глава страны не уточнил детали его проведения и не обозначил даты соответствующего мероприятия.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что весь Донбасс является частью территории РФ согласно конституции. Политик так прокомментировал предложение Зеленского провести референдум.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев расценил идею президента Украины как неприличный жест в сторону США. По мнению политика, Зеленский заведомо блокирует переговорный процесс по мирному урегулированию.

