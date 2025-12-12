Кубанский экс-чиновник накопил почти 150 тыс. «квадратов» недвижимости

Бывший глава Крымского района Кубани Сергей Лесь приобрел 99 объектов недвижимости на неподтвержденные доходы, сообщила прокуратура Краснодарского края. Имущество он оформлял на себя и доверенных лиц.

В ходе проверки установлено, что Лесь приобрел 99 объектов недвижимого имущества, общей площадью более 149 тыс. квадратных метров, а также 13 транспортных средств на доходы, законность поступления которых он не смог подтвердить, — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, с июня 2017-го по октябрь 2025 года Лесь выводил активы на подконтрольных лиц. Согласно материалам дела, сумма неподтвержденных доходов всех фигурантов превысила 180 млн рублей. Общая стоимость имущества, приобретенного ими за этот период, составила более 350 млн рублей.

Ранее Геленджикский городской суд удовлетворил требование Генпрокуратуры о конфискации имущества Леся. Также речь идет об имуществе 11 близких бывшего чиновника.

До этого имущество бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова частично обратили в доход страны. Речь идет об активах на сумму 1 млрд 232 млн рублей.