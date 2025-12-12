Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 18:47

Министра армии США внезапно отстранили от переговоров по Украине

Telegraph: шеф Пентагона отстранил министра армии США от переговоров по Украине

Дэниел Дрисколл Дэниел Дрисколл Фото: Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Шеф Пентагона Пит Хегсет отстранил министра армии Соединенных Штатов Дэна Дрисколла от участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, сообщает британская газета The Daily Telegraph. По данным источников, такое решение вызвано тем, что Дрисколл «вышел за рамки своих полномочий».

Дрисколл <…> был отстранен от переговоров Хегсетом после того, как тот, по его мнению, вышел за рамки своих полномочий, — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что Хегсет стал «все более параноидальный». По их мнению, глава Пентагона усмирил Дрисколла, который якобы переусердствовал в переговорном процессе.

Ранее Дрисколл заявил о неминуемом поражении Украины. По информации источников, основным посылом американской стороны на переговорах стала необходимость для Киева принять предлагаемые условия мирного соглашения.

Как предположили американские чиновники, администрация президента США Дональда Трампа отправила Дрисколла в Киев для участия в переговорах из-за его близости к Белому дому. Кроме того, считается, что министр способен убедить украинскую сторону в необходимости достижения договоренностей.

