28 ноября 2025 в 10:55

В США объяснили, зачем Трамп отправил министра армии на Украину

NBC News: отправка Дрисколла на Украину связана с его близостью с Белым домом

Дэн Дрисколл Дэн Дрисколл Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Администрация президента США Дональда Трампа направила в Киев для мирных переговоров министра армии Дэниэла Дрисколла, сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников. Выбор Дрисколла объясняется его близостью к Белому дому и способностью убедить украинскую сторону в необходимости достижения договоренностей.

Трамп поручил министру заложить основу для сотрудничества до подключения спецпредставителя Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио. Во время визита 19 ноября Дрисколл сообщил властям Украины об исчерпании американских запасов вооружений и невозможности продолжать прежние объемы поставок.

Ранее Дрисколл заявил о неминуемом поражении Украины. По информации источников, основным посылом американской стороны на переговорах стала необходимость для Киева принять предлагаемые условия мирного соглашения.

Кроме того, газета The New York Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что министр армии США во время встречи с европейскими дипломатами настаивал на важности скорейшего урегулирования украинского кризиса. По данным издания, в качестве одного из ключевых аргументов Дрисколл приводил значительный военный потенциал РФ.

США
Дональд Трамп
Украина
переговоры
