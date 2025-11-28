Названы способы избежать мошенников при покупке театральных билетов онлайн

Приобретение билетов в театр онлайн следует осуществлять исключительно на проверенных сайтах, заявил NEWS.ru эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер. По его словам, следует тщательно проверять адресную строку и платежные данные.

Даже профессионалам бывает сложно отличить поддельный сайт от официального. Если вы раньше бывали на конкретном театральном сайте, то можно попытаться определить фейк по каким-то нетипичным элементам. Все зависит от опытности мошенников, но зачастую такие сайты создаются второпях: какие-то страницы могут не открываться, часть информации отсутствует. Поэтому советую покупать билеты только через проверенные ресурсы и внимательно смотреть на URL-адрес: если у вас есть подозрения, проверьте его по каждому символу, — посоветовал Геллер.

Он добавил, что также может вызвать подозрение использование непривычной системы платежей на поддельных веб-сайтах. По словам эксперта, ни один театр не будет принимать оплату на номер телефона или по странным реквизитам.

Ранее юрист Елена Браун заявила, что мошенники все чаще создают копии сайтов известных российских театров, таких как Большой и Мариинский, для продажи фальшивых билетов на популярные новогодние представления, включая балет «Щелкунчик». По ее словам, случаи обмана становятся более распространенными с каждым годом.