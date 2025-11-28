День матери
28 ноября 2025 в 11:02

Мошенники придумали новую схему обмана россиян в преддверии Нового года

Юрист Браун: мошенники обманывают россиян при продаже билетов на «Щелкунчика»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мошенники активно создают клоны сайтов Большого, Мариинского и других ведущих российских театров для продажи поддельных билетов на балет «Щелкунчик» и другие востребованные новогодние представления, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. По ее словам, с каждым годом обман встречается все чаще.

С каждым годом покупка билетов на особо популярные новогодние мероприятия и театральные представления, в том числе на балет «Щелкунчик», становится все более экстремальной, потому как преступники, используя новогодний ажиотаж, становятся намного изощреннее в своих мошеннических схемах, — сказала Браун.

Юрист пояснила, что на этих фальшивых сайтах злоумышленники просят внести предоплату или пройти аутентификацию, чтобы похитить личные и платежные данные пользователей.

Также она добавила, что аферисты часто продают несуществующие билеты через мессенджеры и социальные сети, заманивая покупателей заниженными ценами, которые они объясняют некими «связями». Юрист предупредила, что обычно такие сделки происходят в Telegram и WhatsApp, а после получения перевода мошенники просто перестают выходить на связь.

Ранее сообщалось, что в этом году приобрести билеты на балет «Щелкунчик» в кассах нельзя. В Большом театре заявили, что продажа откроется уже на следующей неделе, 2 декабря, и будет осуществляться только на официальном сайте учреждения.

