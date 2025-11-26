В Большом театре уточнили важный нюанс покупки билетов на «Щелкунчика» Билеты на «Щелкунчика» будут продаваться только на сайте Большого театра

В этом году приобрести билеты на балет «Щелкунчик» композитора Петра Чайковского в кассах будет нельзя, сообщили в пресс-службе Большого театра. Там уточнили, что продажа осуществляется только на официальном сайте учреждения.

В этом году билеты на балет «Щелкунчик» П. Чайковского будут доступны для приобретения только на официальном сайте Большого театра. Обращаем внимание, что в кассах билеты продаваться не будут! — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что продажа билетов на «Щелкунчика» откроется уже на следующей неделе, 2 декабря. При этом одному человеку разрешается купить билеты только для себя и для не более трех других посетителей.

Ранее появилась информация, что самый бюджетный билет на главный новогодний балет «Щелкунчик» в Москве можно приобрести всего за 500 рублей. При этом самый дорогой билет на главную новогоднюю постановку, которую покажут в Кремле, будет стоить около 10 тыс. рублей, а цена за место в партере в Государственном Кремлевском дворце может достигать 25 тыс. рублей.