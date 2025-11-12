Названа стоимость самого дешевого билета на «Щелкунчика»

Самый бюджетный билет на главный новогодний балет «Щелкунчик» в Москве можно приобрести всего за 500 рублей, выяснило РИА Новости. Самый дорогой билет на главную новогоднюю постановку, которую покажут в Кремле, будет стоить около 10 тыс. рублей, а цена за место в партере в Государственном Кремлевском дворце может достигать 25 тыс. рублей.

Наиболее доступные билеты предлагает Музыкальный театр имени Сац, который представит свою версию балета четырежды — в декабре и феврале на сцене культурного центра «Меридиан». Стоимость билета на балкон в этом театре начинается от 500 рублей, достигая 1,3 тыс., тогда как стоимость билета в партере составляет от 900 рублей до 2,5 тыс. рублей.

Несмотря на то что Большой театр является главной площадкой, где традиционно сохраняются высокий ажиотаж и цены, москвичам доступно множество бюджетных альтернатив. Версии знаменитого балета в декабре и январе будут показаны на сценах Культурного центра «ЗИЛ», в Доме культуры «Коммунарка», концертном зале «Строгино», «Москонцерт Холле», а также в ООЦ имени Моссовета и Центре оперного пения Галины Вишневской.

Ранее стало известно, что туристический поток в Рязань, объявленную новогодней столицей России в 2025–2026 годах, в январские праздники увеличился на 30%. Обычно россияне бронируют жилье за полтора месяца до отъезда, однако на Новый год они предпочли запланировать это заранее, более чем за три месяца.