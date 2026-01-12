Как вернуть свежесть лица после праздников: простые лайфхаки для бодрого вида

Новогодние каникулы позади, а ощущение усталости осталось? Не беда! Есть проверенные способы быстро прийти в тонус и выглядеть отдохнувшей, не прибегая к сложным процедурам. Всего несколько простых действий помогут коже засиять, а вам — почувствовать прилив сил.

Начните утро со стакана воды комнатной температуры — можно добавить кусочек лимона, огурца или листик мяты. Это мягко запустит обменные процессы и поможет вывести токсины. Кофе или чай лучше выпить через 20–30 минут. Чтобы взбодриться, примите контрастный душ: чередуйте теплую и прохладную воду (не ледяную) по 20–30 секунд, повторите 2-3 раза, завершив прохладной водой.

Для ухода за лицом используйте холод: приложите к области под глазами охлажденные патчи, ложки или влажные пакетики зеленого чая на 5–10 минут. После умойтесь, нанесите увлажняющий крем или сыворотку с гиалуроновой кислотой, сделайте легкий массаж по лимфодренажным линиям. В макияже отдайте предпочтение легкому тонирующему средству и точечному консилеру — так лицо будет выглядеть свежим и естественным.

Ранее сообщалось: если косметика вдруг стала выделять морщинки и делать кожу уставшей, дело часто не в возрасте, а в устаревших продуктах. Стоит лишь пересмотреть пару привычных средств — и макияж снова станет легким, естественным и сияющим.