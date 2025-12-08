Макияж, который молодит, а не добавляет возраст: какие привычные средства лучше заменить и чем, чтобы лицо снова выглядело свежим

Макияж, который молодит, а не добавляет возраст: какие привычные средства лучше заменить и чем, чтобы лицо снова выглядело свежим

Если косметика вдруг стала выделять морщинки и делать кожу уставшей, дело часто не в возрасте, а в устаревших продуктах. Стоит лишь пересмотреть пару привычных средств — и макияж снова станет легким, естественным и сияющим.

Откажитесь от густых силиконовых праймеров: они утяжеляют кожу и дают серый оттенок. Легкая увлажняющая сыворотка станет куда лучшей основой. Плотные матовые тональные кремы тоже подчеркивают неровности, поэтому выбирайте варианты с естественным или сатиновым финишем и маскируйте несовершенства точечно.

Холодные «скульпторы» замените теплым бронзером, который мягко освежает лицо. Прозрачные HD-пудры нередко дают белесый налет — выбирайте тонко молотые варианты с легким оттенком и используйте их по минимуму. Нюдовые помады сероватых тонов убирают естественную яркость, поэтому отдайте предпочтение теплым бежевым или персиковым. А брови делайте мягче — карандашом на тон светлее, короткими штрихами для естественного эффекта.

Ранее сообщалось, что зимняя куртка пачкается быстрее, чем мы успеваем заметить, а времени на стирку обычно нет. Этот простой прием позволяет за пару минут привести пуховик в порядок и убрать свежие пятна без химчисток и спецсредств. Способ подходит для любых локальных загрязнений и отлично выручает в неожиданных ситуациях.