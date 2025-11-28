День матери
28 ноября 2025 в 11:18

«Сезам, откройся!»: депутат Рады жестко пошутил об обысках у Ермака

Депутат Рады Железняк сравнил обыски у Ермака со сказкой об Али-Бабе

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Обыски у главы администрации президента Украины Андрея Ермака начались с необычной фразы детективов НАБУ, иронично предположил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, сотрудники бюро использовали выражение «Сезам, откройся!», однако парламентарий допустил, что эта информация может быть недостоверной.

Наши источники сообщают, что обыски в помещении Ермака начались с фразы детективов НАБУ «Сезам, откройся!». Но, возможно, это мифология. Столько сказочных персонажей вокруг здания офиса президента живет, — написал парламентарий.

Ранее Ермак подтвердил проведение обысков в его жилище сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он заявил о предоставлении правоохранителям полного доступа и оказании необходимого содействия следственным действиям.

Кроме того, народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил о подготовке сотрудниками НАБУ подозрения против руководителя офиса президента страны. По его информации, материалы связаны с коррупционным расследованием, в котором фигурирует бизнесмен Тимур Миндич.

