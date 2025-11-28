Медведь подкараулил мужчину в самом неподходящем месте В Японии медведь напал на мужчину в общественном туалете

Медведь напал на мужчину в общественном туалете в Японии, сообщает The Guardian. Инцидент произошел к северу от Токио.

Как рассказал полиции пострадавший, он заметил хищника, когда тот заглянул в его кабинку. 69-летний мужчина упал на спину и начал отбиваться от медведя, пиная его ногами, что заставило животное убежать. В результате мужчина получил легкие травмы правой ноги, но смог добраться до ближайшей полицейской будки и сообщить о происшествии.

Ранее стало известно, что пожилая японка, которую считали жертвой нападения медведя, на самом деле умерла от переохлаждения. 70-летнюю жительницу префектуры Акита нашли на рисовом поле без признаков жизни. На ее теле были многочисленные раны, а на ногах виднелись различимые следы укусов.

До этого медведь гризли напал на группу учеников начальных классов и учителя во время похода в Канаде. В результате 11 человек пострадали, двое из них на момент спасения были в критическом состоянии. Учителя, который пытался защитить учеников, из-за множественных ранений эвакуировали на вертолете.