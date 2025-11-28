День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 11:51

Медведь подкараулил мужчину в самом неподходящем месте

В Японии медведь напал на мужчину в общественном туалете

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Медведь напал на мужчину в общественном туалете в Японии, сообщает The Guardian. Инцидент произошел к северу от Токио.

Как рассказал полиции пострадавший, он заметил хищника, когда тот заглянул в его кабинку. 69-летний мужчина упал на спину и начал отбиваться от медведя, пиная его ногами, что заставило животное убежать. В результате мужчина получил легкие травмы правой ноги, но смог добраться до ближайшей полицейской будки и сообщить о происшествии.

Ранее стало известно, что пожилая японка, которую считали жертвой нападения медведя, на самом деле умерла от переохлаждения. 70-летнюю жительницу префектуры Акита нашли на рисовом поле без признаков жизни. На ее теле были многочисленные раны, а на ногах виднелись различимые следы укусов.

До этого медведь гризли напал на группу учеников начальных классов и учителя во время похода в Канаде. В результате 11 человек пострадали, двое из них на момент спасения были в критическом состоянии. Учителя, который пытался защитить учеников, из-за множественных ранений эвакуировали на вертолете.

Япония
медведи
нападения
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ остались без важного объекта в районе Доброполья после атаки ВС России
Долина не пришла в суд на оглашение приговора по делу об ее квартире
Врач рассказала, как распознать опасную родинку
В Иркутске курьера мошенников задержали с 9 млн рублей
«Отбрехаться не получится»: военкор предрек проблемы главе офиса Зеленского
Кинолог ответил, бывает ли у собак РПП
Орбан прибыл в Москву
Названо место, где может служить рэпер Макан
«Врагу на зависть, а своим в радость»: на свободу вышла Евгения Хасис
Раскрыта судьба лишившегося пальцев из-за СВУ ребенка из Красногорска
В Екатеринбурге задержали экстравагантную мошенницу
Операцию колумбийских наемников у российских границ сорвали в «зародыше»
Экс-футболист «Спартака» Мухамадиев попал в реанимацию
В Таганроге после ночной атаки ВСУ нашли обломки беспилотников
Бывшего замгубернатора Севастополя приговорили к 9,5 годам за взятку
Рубль укрепляется: курсы сегодня, 28 ноября, что с долларом, евро и юанем
В одном из городов Ростовской области ввели режим ЧС из-за атаки ВСУ
Ряд российских компаний попросил рекламщиков отказаться от ИИ
Врач назвал причины ослабления иммунитета зимой
ВС России не дали ВСУ прорвать окружение в районе Красноармейска
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.