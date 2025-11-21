Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 15:35

Медведь набросился на группу школьников и ранил 11 человек

В Канаде медведь гризли напал на группу школьников и ранил 11 человек

Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Медведь гризли напал на группу учеников начальных классов и учителя во время похода в Канаде, сообщила газета The Daily Mail. В результате 11 человек пострадали, двое из них находятся в критическом состоянии.

Издание отметило, что учителя, который пытался защитить учеников, из-за множественных ранений эвакуировали на вертолете. Многие школьники находятся в шоковом состоянии из-за нападения хищника. Медведя еще не поймали, но правоохранители начали патрулирование района.

Ранее в Индии три женщины стали жертвами нападения гималайских медведей. Все инциденты произошли в штате Уттаракханд. Лесное ведомство региона после череды инцидентов разрешило отстреливать медведей. Причиной сложившейся ситуации называют изменение климата.

До этого белые медведи растерзали мужчину, который вышел их фотографировать на Арктическом архипелаге. Погибший был смотрителем радара и любил снимать хищников, а также публиковать их снимки в соцсетях. Инцидент произошел в августе 2024 года на удаленном объекте, находящемся на острове Бревурт.

Канада
медведи
школьники
нападения
походы
