Белые медведи растерзали вышедшего к ним фотографа В Канаде мужчину растерзали белые медведи, когда он вышел их фотографировать

Белые медведи растерзали мужчину, который вышел их фотографировать на Канадском Арктическом архипелаге, пишет CityNews. По данным источника, погибший был смотрителем радара и любил снимать хищников, а также публиковать их снимки в соцсетях.

Инцидент произошел в начале августа 2024 года на удаленном объекте, находящемся на острове Бревурт. Жертвой хищников был 34-летний Кристофер Бест, который обслуживал радиолокационную станцию ПВО. В свободное время он занимался фотографией.

Семья мужчины беспокоилась насчет опасного увлечения мужчины, но он успокаивал их тем, что снимает медведей с большого расстояния. 8 августа 2024 года рабочий вышел на улицу по наводке смотрителя острова и решил сфотографировать животное, которое увидел недалеко от станции.

Бест миновал знак предупреждения о полярных хищниках, завернул за угол и столкнулся с медведем. Это был второй зверь, которого он не заметил. Медведь напал на мужчину, после чего к ним присоединился тот, ради кого мужчина взял камеру.

