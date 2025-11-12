Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 19:03

Белые медведи растерзали вышедшего к ним фотографа

В Канаде мужчину растерзали белые медведи, когда он вышел их фотографировать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белые медведи растерзали мужчину, который вышел их фотографировать на Канадском Арктическом архипелаге, пишет CityNews. По данным источника, погибший был смотрителем радара и любил снимать хищников, а также публиковать их снимки в соцсетях.

Инцидент произошел в начале августа 2024 года на удаленном объекте, находящемся на острове Бревурт. Жертвой хищников был 34-летний Кристофер Бест, который обслуживал радиолокационную станцию ПВО. В свободное время он занимался фотографией.

Семья мужчины беспокоилась насчет опасного увлечения мужчины, но он успокаивал их тем, что снимает медведей с большого расстояния. 8 августа 2024 года рабочий вышел на улицу по наводке смотрителя острова и решил сфотографировать животное, которое увидел недалеко от станции.

Бест миновал знак предупреждения о полярных хищниках, завернул за угол и столкнулся с медведем. Это был второй зверь, которого он не заметил. Медведь напал на мужчину, после чего к ним присоединился тот, ради кого мужчина взял камеру.

Ранее в горах Японии медведь набросился на женщину, которая собирала грибы. Инцидент произошел в префектуре Акита, жертва хищника погибла. При этом женщина сообщила родственникам, куда отправляется.

