Белые медведи растерзали вышедшего к ним фотографа

Белые медведи растерзали мужчину, который вышел их фотографировать на Канадском Арктическом архипелаге, пишет CityNews. По данным источника, погибший был смотрителем радара и любил снимать хищников, а также публиковать их снимки в соцсетях.
Инцидент произошел в начале августа 2024 года на удаленном объекте, находящемся на острове Бревурт. Жертвой хищников был 34-летний Кристофер Бест, который обслуживал радиолокационную станцию ПВО. В свободное время он занимался фотографией.
Семья мужчины беспокоилась насчет опасного увлечения мужчины, но он успокаивал их тем, что снимает медведей с большого расстояния. 8 августа 2024 года рабочий вышел на улицу по наводке смотрителя острова и решил сфотографировать животное, которое увидел недалеко от станции.
Бест миновал знак предупреждения о полярных хищниках, завернул за угол и столкнулся с медведем. Это был второй зверь, которого он не заметил. Медведь напал на мужчину, после чего к ним присоединился тот, ради кого мужчина взял камеру.
