06 ноября 2025 в 12:41

В Японии женщина отправилась за грибами и погибла из-за медведя

В японской префектуре Акита медведь напал на женщину, собиравшую грибы в горах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медведь напал на женщину, собиравшую грибы в горах Японии, сообщило агентство Kyodo News. Инцидент произошел в префектуре Акита. В результате нападения хищника японка скончалась.

Как отметило агентство, женщина сначала позвонила родственникам и сообщила им, что пойдет в горы за грибами. Когда близкие японки приехали к ней вечером, ее не оказалось дома. Родственники позвонили в полицию, через некоторое время были обнаружены останки женщины.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Япония решила задействовать армию для борьбы с нашествием медведей. Военных направили в северные регионы по просьбе местных властей. По словам мэра небольшого города Казуно, куда прибыли солдаты, нападения хищников сильно повлияли на жизнь людей. Они вынуждают их ощущать постоянную опасность.

С апреля 2025 года в стране от нападения медведей уже погибли девять человек. Число нападений возросло, особенно на Хоккайдо, самом северном из основных островов, и на северо-востоке Японии. Так, в октябре хищник напал на пожилую пару около их дома в Айзувакамацу. Они выжили, а медведь убежал в лес.

Япония
медведи
нападения
хищники
