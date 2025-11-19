Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 16:28

Гималайские медведи растерзали трех женщин за 11 дней

В Индии три женщины стали жертвами нападения гималайских медведей

Гималайский медведь Гималайский медведь Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Индии три женщины стали жертвами нападения гималайских медведей, сообщило издание News9live. Все инциденты произошли в штате Уттаракханд.

Отмечается, что в конце октября одна женщина сорвалась со склона, когда убегала от хищника. В начале ноября медведь нанес серьезные ранения мужчине, а затем растерзал женщину. Позже еще одна жительница штата убегала от животного, поскользнулась и упала с большой высоты.

Лесное ведомство региона после череды инцидентов разрешило отстреливать медведей. Причиной сложившейся ситуации называют изменение климата.

Ранее белые медведи растерзали мужчину, который вышел их фотографировать на Канадском Арктическом архипелаге. Погибший был смотрителем радара и любил снимать хищников, а также публиковать их снимки в соцсетях. Инцидент произошел в начале августа 2024 года на удаленном объекте, находящемся на острове Бревурт.

До этого в горах Японии медведь набросился на женщину, которая собирала грибы. Инцидент произошел в префектуре Акита, жертва хищника погибла.

Индия
медведи
нападения
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бастрыкин «взял на карандаш» оставившего на улице сотню семей бизнесмена
Издевающимся над ребенком родителям «светит» срок
Международная конференция CITES CoP20 пройдет в Узбекистане
Обезглавили родных детей: родителям-убийцам грозит пожизненное
В Петербурге автомобили уходят под воду из-за прорыва трубы
Россиянину грозит пожизненное заключение за госизмену
Цивилева поразила публику платьем с погонами
Глава Роскосмоса раскрыл, как в 2026 году будут отбирать космонавтов
Депутаты Рады потребовали отчет от премьер-министра из-за дела Миндича
Врач предостерег россиян от употребления острой еды
«Дай хоть швабру»: полковник раскрыл изъяны немецких Skyranger 35 для ВСУ
В Госдуме ответили, запретят ли YouTube в России
Министр обороны Великобритании обратился с посланием к Путину
Бородина порассуждала о беременности после 40 лет
В Госдуме раскрыли судьбу YouTube в России
Еще один российский аэропорт стал недоступен
Гималайские медведи растерзали трех женщин за 11 дней
Володин раскрыл, кто является щитом России
Раскрыто, какой объем жилья ввели в эксплуатацию в Подмосковье в 2025 году
В Новой Москве заметили краснокнижное животное
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.