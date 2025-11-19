Гималайские медведи растерзали трех женщин за 11 дней В Индии три женщины стали жертвами нападения гималайских медведей

В Индии три женщины стали жертвами нападения гималайских медведей, сообщило издание News9live. Все инциденты произошли в штате Уттаракханд.

Отмечается, что в конце октября одна женщина сорвалась со склона, когда убегала от хищника. В начале ноября медведь нанес серьезные ранения мужчине, а затем растерзал женщину. Позже еще одна жительница штата убегала от животного, поскользнулась и упала с большой высоты.

Лесное ведомство региона после череды инцидентов разрешило отстреливать медведей. Причиной сложившейся ситуации называют изменение климата.

Ранее белые медведи растерзали мужчину, который вышел их фотографировать на Канадском Арктическом архипелаге. Погибший был смотрителем радара и любил снимать хищников, а также публиковать их снимки в соцсетях. Инцидент произошел в начале августа 2024 года на удаленном объекте, находящемся на острове Бревурт.

До этого в горах Японии медведь набросился на женщину, которая собирала грибы. Инцидент произошел в префектуре Акита, жертва хищника погибла.