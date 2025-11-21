Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 18:47

Медведя по ошибке обвинили в кровавой расправе над 70-летней женщиной

В Японии считавшаяся жертвой медведя пенсионерка умерла от переохлаждения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пожилая японка, которую считали жертвой нападения медведя, на самом деле умерла от переохлаждения, сообщает The Japan Times. По информации издания, 70-летнюю жительницу префектуры Акита нашли на рисовом поле без признаков жизни. На ее теле были многочисленные раны, а на ногах виднелись различимые следы укусов.

Полиция сразу заподозрила медведя из-за участившихся атак хищников в этом районе. Однако в результате вскрытия оказалось, что причиной остановки сердца женщины стало переохлаждение, а не встреча с хищником. Повреждения были нанесены неизвестными мелкими животными уже посмертно. Кроме того, правоохранители не обнаружили рядом с трупом ни медвежьей шерсти, ни отпечатков лап.

Ранее медведь гризли напал на группу учеников начальных классов и учителя во время похода в Канаде. В результате 11 человек пострадали, двое из них находятся в критическом состоянии. Учителя, который пытался защитить учеников, из-за множественных ранений эвакуировали на вертолете.

До этого в Индии три человека стали жертвами нападения гималайских медведей. В конце октября одна женщина сорвалась со склона, когда убегала от хищника, а в начале ноября медведь растерзал другую индианку. Позже еще одна местная жительница убегала от животного, поскользнулась и упала с большой высоты.

