Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда хочется по-настоящему удивить гостей и сделать праздничный стол незабываемым, этот мясной рулет с грибами и сыром станет вашим лучшим помощником! Он получается невероятно сочным, ароматным и нарядным — золотистая сырная корочка, аппетитная мясная основа и пикантная грибная начинка создают совершенную гармонию вкуса. Такой рулет не стыдно поставить в центр стола на Новый год или любое другое торжество. А что особенно приятно — он прекрасен и в горячем, и в холодном виде, так что вы можете приготовить его заранее. Ваши гости обязательно оценят эту вкуснятину и попросят у вас рецепт!

Для приготовления вам понадобится: 600-700 г мясного фарша, 1 яйцо, 1 луковица, 150-200 г шампиньонов, 1 морковь, 100 г твердого сыра, 1-2 ст.л. майонеза, соль, специи и зелень. Лук и грибы мелко нарежьте, морковь натрите на терке. Обжарьте лук с морковью, добавьте грибы и тушите до готовности. Фарш смешайте с яйцом, солью и специями. На пищевую пленку выложите фарш пластом толщиной 1,5-2 см. Сверху распределите грибную начинку и посыпьте тертым сыром. С помощью пленки сверните плотный рулет, защипните края. Смажьте майонезом и выпекайте при 180°C 40-50 минут. Если сыр начнет подгорать, накройте рулет фольгой. Дайте немного остыть перед нарезкой. Украсьте зеленью и подавайте к столу!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
