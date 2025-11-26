Вкуснее и нежнее Наполеона! Меренговый рулет с мандаринами — простая и эффектная выпечка на новогодний стол

Когда хочется завершить новогодний ужин чем-то по-настоящему легким, воздушным и праздничным, меренговый рулет с мандаринами станет идеальным решением. Этот десерт сочетает в себе хрустящую нежность безе, сладость взбитых сливок и освежающую кислинку цитрусов — именно то, что нужно после сытного застолья. Его солнечный вид с яркими дольками мандаринов напоминает о зимних праздниках, а аромат ванили и цитрусов создает то самое волшебное новогоднее настроение. И хотя этот рулет выглядит как произведение кулинарного искусства, готовится он на удивление просто и станет украшением даже для самого изысканного стола.

Для меренги вам понадобится: 4 белка, 200 г сахара и щепотка соли. Белки взбейте с солью в устойчивую пену, постепенно добавляя сахар, до густых блестящих пиков. Выложите массу прямоугольником на противень с пергаментом и выпекайте при 110°C около 1,5 часов. Для начинки взбейте 300 мл жирных сливок с 2 ст.л. сахарной пудры и ванилью. 3 мандарина очистите от пленок и нарежьте. На остывшую меренгу выложите сливки, распределите дольки мандаринов и аккуратно сверните рулет. Уберите в холодильник на 2-3 часа для пропитки. Перед подачей украсьте мандариновыми дольками и мятой — нежность и хруст этого десерта покорят всех!

