Беру лаваш и немного фарша. Готовлю хрустящие конвертики с мясом и расплавленным сыром — как в Турции, только вкуснее

Когда нужно быстро приготовить что-то сытное и действительно вкусное, этот рецепт становится настоящей палочкой-выручалочкой. Из обычного лаваша и фарша получается настолько аппетитное блюдо, что оно исчезает со стола мгновенно! Хрустящие тортильи с золотистой корочкой, сочная мясная начинка с пикантными огурчиками и тягучий сыр — это сочетание никогда не подводит. Такие рулетики хороши тем, что их можно готовить вместе с детьми и экспериментировать с начинками. Они одинаково прекрасны и на праздничном столе, и в качестве быстрого ужина после работы.

Для приготовления вам понадобится: 6 тортилий, 300 г мясного фарша, 150 г тертого сыра, 2 ст. л. растительного масла для жарки, 6 ст. л. масла для обжаривания лавашей, половинка красного лука, 3-4 маринованных огурца, листья айсберга, соль, паприка, перец, майонез и кетчуп. Обжарьте фарш на 2 ст. л. масла с специями до готовности. На каждую тортилью выложите фарш, тонкие кольца лука, ломтики огурцов, лист салата и сыр. Полейте соусами и плотно заверните конвертиком. Обжарьте с двух сторон на оставшемся масле до хрустящей корочки и расплавленного сыра. Подавайте горячими — именно в таком виде они особенно хороши!

