«Вопиющий случай»: омбудсмен высказалась о ситуации с семьей в Кольчугино Омбудсмен Раснянская проконтролирует ситуацию с семьей в Кольчугино

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская взяла на личный контроль ситуацию с детьми из Кольчугино, родителей которых хотят лишить прав. В своем Telegram-канале омбудсмен заявила о «вопиющем случае» отношения родителей к своим детям.

В СМИ сообщается о вопиющем случае отношения родителей к своим несовершеннолетним детям. Считаю ситуацию недопустимой, — подчеркнула Раснянская.

Она добавила, что дети хорошо относятся к своей бабушке, которая о них заботится. Девочка уже находится у нее, а в ближайшее время к бабушке из социально-реабилитационного центра переедет и мальчик. Готовятся документы для оформления опеки, уточнила омбудсмен.

Ранее в Кольчугино возбудили уголовное дело против родителей, которые оставляли без помощи двоих детей и жестоко с ними обращались. Поводом стала беседа школьника с фельдшером, во время которой он рассказал, что родители пьют и не кормят его младшую сестру. Проверка показала, что в квартире царила антисанитария: повсюду валялся мусор, пустые бутылки и грязные вещи. Из съедобного в доме была только лапша быстрого приготовления.