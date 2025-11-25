Пятиклассник спас себя и сестру от пьющих родителей В Кольчугино возбудили дело после жалобы школьника на пьющих родителей

В Кольчугино возбудили уголовное дело против родителей, которые оставляли без помощи двоих детей и жестоко с ними обращались, сообщили в прокуратуре Владимирской области. Поводом стала беседа школьника с фельдшером, во время которой он рассказал, что родители пьют и не кормят его младшую сестру. Детей забрали из семьи, а родителей лишают прав.

В Кольчугино по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности несовершеннолетних детей и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, — говорится в сообщении.

Проверка показала, что в квартире царила антисанитария: повсюду валялся мусор, пустые бутылки и грязные вещи. Из съедобного в доме была только лапша быстрого приготовления, а у детей не было своих кроватей и чистого постельного белья. Также в ведомстве сообщили, что родители не только запугивали детей угрозами, но и применяли физическое насилие к сыну. Также игнорировали проблемы со здоровьем у одного из детей.

Следствие квалифицировало действия родителей по двум статьям Уголовного кодекса: оставление в опасности и жестокое обращение с несовершеннолетними. Межрайонная прокуратура контролирует расследование и уже направила в суд иск о лишении родительских прав.

В Кузбассе 40-летнему мужчине и его 44-летней сожительнице грозят сроки до 15 лет лишения свободы из-за жестокого обращения с 12-летним ребенком. Они обвиняются в истязании несовершеннолетнего, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, покушении на убийство, незаконном обороте наркотиков, склонении к их потреблению с применением насилия и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.