Во Франции назвали самое уязвимое место Лувра Le Monde: балкон Лувра в 2018 году признали самым уязвимым местом музея

Балкон, через который грабители проникли в Лувр, еще в 2018 году признали уязвимым местом, сообщает газета Le Monde. Согласно отчету компании Van Cleef & Arpels после проведенного аудита безопасности, на балкон можно легко попасть с помощью подъемного механизма, что и сделали злоумышленники.

Авторы аудита особо выделили окно, выходящее на набережную Франсуа Митеррана, которое они считают одной из наиболее крупных уязвимых точек музея. Также эксперты упомянули легкость доступа к перилам с земли. При этом камеры видеонаблюдения рядом с балконом не полностью охватывают это место.

Парижские судебные органы, которые расследуют это громкое ограбление, еще не ознакомились с отчетом. Однако этот документ, по мнению аналитиков, может дать следователям новые зацепки относительно возможных заказчиков преступления.

Ранее бельгийские тиктокеры вновь продемонстрировали уязвимость системы безопасности Лувра. Группа пранкеров успешно пронесла и разместила в зале собственный «экспонат» в непосредственной близости от величайшего шедевра Леонардо да Винчи — «Моны Лизы».

До этого стало известно, что системы видеонаблюдения в Лувре функционировали на базе устаревшей операционной системы Windows Server 2003. Паролем для доступа к этой системе было слово Louvre.