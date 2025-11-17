Пранкеры провели охрану Лувра и подселили «соседа» к «Моне Лизе» Бельгийские пранкеры повесили свою картину рядом с «Моной Лизой» в Лувре

Бельгийские тиктокеры вновь продемонстрировали уязвимость системы безопасности Лувра — одного из самых известных музеев мира. Группа пранкеров успешно пронесла и разместила в зале собственный «экспонат» в непосредственной близости от величайшего шедевра Леонардо да Винчи «Моны Лизы».

Для своей провокации блогеры использовали разборную рамку, частично собранную из кубиков Lego. Несмотря на то, что содержимое их сумки при досмотре на входе вызвало подозрения и проверялось дольше обычного, пронести конструкцию внутрь им все же удалось.

Действуя за час до закрытия музея, блогеры открыто снимали на видео охрану, которая, проходя мимо, не пресекла их действий. В результате самодельный «шедевр» был водружен на стену рядом с бесценной «Джокондой».

Этот инцидент произошел вскоре после громкой кражи драгоценностей из коллекции музея. 19 октября преступники проникли в галерею Аполлона знаменитого французского музея и похитили ценные предметы из коллекции украшений, принадлежавших Наполеону III и его супруге-императрице. Среди похищенного — ожерелье, брошь и диадема.

Ранее ценные древние артефакты украли из Национального музея Дамаска. Экспонаты восходят к временам Римской империи.