Адвокат объяснил решение французского суда по Google нормами права Адвокат Зурабян: Париж встал на сторону РФ в иске против Google из-за норм права

Решение французского суда, вставшего на сторону российских кредиторов в споре с американской корпорацией Google, объясняется правом, а не изменением политического климата, высказал мнение в разговоре с РИА Новости адвокат Артур Зурабян, представляющий интересы российской стороны. По его словам, суть дела исключительно коммерческая.

Зурабян объяснил, что накануне банкротства российского дочернего предприятия акционер вывел из него деньги в виде дивидендов. Такие сделки оспариваются по законам многих стран. Головной офис Google в США и его французское подразделение могут обжаловать наложенный арест на активы. Если же их позиция не будет принята, средства пойдут на погашение долгов перед российскими кредиторами.

При этом веских правовых оснований для отказа у Google нет, считает Зурабян. По его словам, компания не оспаривала компетенцию российского суда и была представлена в нем сильными юристами.

Что касается гипотетических политических аргументов — возможно, Франции, наоборот, нужно будет немного надавить на американский бигтех, что она сейчас как раз и делает, правда, в отношении соцсети X. Да и взаимоотношения с Россией за период спора могут измениться, — пояснил он.

Ранее французский суд наложил обеспечительный арест на имущество Google France. 100% акций компании арестованы в связи с предстоящим рассмотрением Парижским судом заявления российской «дочки» ООО «Гугл» к материнской компании Google International LLC о взыскании незаконно выведенных накануне банкротства ООО «Гугл» дивидендов в сумме €112 млн (10 млрд рублей).