26 ноября 2025 в 09:52

Жадный стример «околдовал» женщину и разрушил семью

Гражданин Китая разводится с женой из-за донатов стримеру на $90 тыс.

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель китайской провинции Хэнань инициировал бракоразводный процесс после того, как его супруга потратила $90 тыс. (7,3 млн рублей) на донаты интернет-стримеру, сообщает South China Morning Post. Мужчина по фамилии Лю регулярно перечислял все доходы жене-домохозяйке для обеспечения ее финансовой защищенности.

В ходе расследования выяснилось, что у женщины развилась психологическая зависимость от переводов видеоблогеру-мужчине, который называл ее «малышкой». Семья лишилась всех накоплений и влезла в долги на сумму $11,3 тыс. (900 тыс. рублей). Гражданин Китая намерен вернуть половину совместного имущества перед официальным расторжением брака.

Ранее юрист Лариса Феттер заявила, что гражданин обязан продолжать выплачивать кредитные обязательства после расторжения брака, если он является заемщиком по договору. Эксперт пояснила, что финансовые учреждения ориентируются на подпись в документах. При этом долговые обязательства могут быть признаны совместными, если они оформлены с одобрения второго супруга либо средства направлены на семейные потребности, такие как жилищный заем, отдых или коммунальные услуги.

