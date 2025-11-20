Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 10:53

Юрист предупредила, какие кредиты супруга придется оплачивать после развода

Юрист Феттер: человеку придется платить оформленный на него кредит экс-супруга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Человеку придется платить кредит супруга даже после развода, если именно он выступает в качестве заемщика по договору, заявила LIFE.ru юрист Лариса Феттер. Банки ориентируются на то, чья подпись стоит в документах, предупредила эксперт.

Если кредитный договор оформлен лично на вас, вы и будете платить кредит, даже если все деньги ушли на помощь родне супруга, его бизнес или исчезли в неизвестном направлении. Банку не интересны ваши семейные перипетии — для них важен заемщик, чья подпись стоит в договоре, — предупредила Феттер.

При этом кредиты могут быть признаны общими, если они были взяты с согласия второго супруга или потрачены на семейные нужды, например, ипотеку, отпуск или коммунальные платежи. Однако даже в таких случаях банки не переоформляют договор при разводе. Платить по общему кредиту будет тот, кто указан заемщиком, заключила юрист.

Ранее экономист Эвелина Гомонко заявила, что в некоторых ситуациях досрочное погашение кредита может оказаться не лучшим решением и ударить по карману. В первую очередь, речь идет о кредитах, полученных по льготным программам со ставкой ниже рыночной.

