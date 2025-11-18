Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Названы три случая, когда досрочное закрытие кредитов не выгодно

Экономист Гомонко: досрочно погашать льготную ипотеку не выгодно

В некоторых ситуациях досрочное погашение кредита может оказаться не лучшим решением и ударить по карману, рассказала агентству ПРАЙМ доцент экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко. Она предложила не спешить, и трезво оценить все риски и альтернативы. В первую очередь, речь идет о кредитах, полученных по льготным программам со ставкой ниже рыночной. Такие, как семейная ипотека.

Также не стоит направлять все свободные средства на погашение одного кредита, если у вас есть другие, более «дорогие» задолженности. Начинать всегда нужно с кредитных карт, где проценты наиболее высоки. Еще один вариант — вложить деньги в депозит, если его ставка превышает процент по вашему существующему кредиту.

Подумайте, будет ли у вас еще раз возможность оформить кредит на льготных условиях, — посоветовала Гомонко.

По словам эксперта, досрочное погашение покажет банку не только ответственность как заемщика. Кредитная организация может счесть невыгодным такого клиента. Вполне вероятно, что при попытке взять следующий кредит, россиянин получит отказ из-за низкой рентабельности сделки.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал возможное принятие закона о дифференцированной ставке по семейной ипотеке до конца 2025 года. Согласно предложенным планам, ставку могут повысить до 10–12% для семей с одним ребенком, оставить на уровне 6% для семей с двумя детьми и снизить до 4% для семей с тремя детьми. Обсуждаются ставки 4%, 6%, 10% и 12%.

