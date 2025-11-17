Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 10:51

В Казахстане объявили о вознаграждении за информацию о блогере Mellstroy

Mellstroy Mellstroy Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана в Telegram-канале предложило вознаграждение за любую информацию о местонахождении белорусского трэш-стримера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy. Его подозревают в организации рекламной кампании по продвижению онлайн-казино через социальные сети.

Информацию о местонахождении разыскиваемого просят сообщить в департамент экономических расследований по городу Астана. АФМ настоятельно рекомендует оперативно информировать через Telegram-бот «АФМ Insider» о любых подозрительных предложениях от рекламодателей. При этом гарантируется полная конфиденциальность.

Mellstroy известен эпатажными стримами с донатами. В октябре 2020 года он ударил модель Алену Ефремову в прямом эфире. Ему назначили полгода исправительных работ и компенсацию. В апреле 2024 года его каналы заблокировали в Twitch и Telegram по решению Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что в Казахстане Бурима объявили в розыск. Информация об этом была размещена на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры.

Mellstroy
стримеры
розыски
Казахстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростка отправили в колонию по террористической статье
Водители пожаловались на дефект автомобиля Lada Vesta
Подростки толпой жестоко избили девочку-инвалида и сняли все на видео
Суд дал Джигану и Самойловой два месяца на примирение
Котик-талисман стал экспонатом музея после спасения женщины на СВО
В Орловской области раскрыли последствия ночной атаки дронов
Звезда «Дома-2» призналась, как шоу повлияло на ее музыкальную карьеру
Женщина осталась без дома и мужа после выигрыша 10 млн рублей в казино
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 ноября: где сбои в России
Самый дорогой компьютер Apple останется без поддержки
Стало известно, против каких стран-партнеров РФ Трамп хочет ввести санкции
Рогозин объяснил, о чем говорит обучение генералов ВСУ в академиях США
В российском регионе адвоката вынудили подать в суд на собственного клиента
Погода в Москве в понедельник, 17 ноября: ждать ледяной дождь и гололедицу?
Потрясающий кролик в духовке с имбирем: вегетарианцам рецепт не открывать
Самойлова пришла на заседание по делу о разводе с улыбкой на лице
В Казахстане объявили о вознаграждении за информацию о блогере Mellstroy
Юрист предупредил о рисках простого способа «разморозить» деньги на счете
Мужчина и пятилетний ребенок стали жертвами крупного пожара под Брянском
Киберполиция рассказала, как удалить личные данные из Интернета
Дальше
Самое популярное
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.