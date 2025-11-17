В Казахстане объявили о вознаграждении за информацию о блогере Mellstroy

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана в Telegram-канале предложило вознаграждение за любую информацию о местонахождении белорусского трэш-стримера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy. Его подозревают в организации рекламной кампании по продвижению онлайн-казино через социальные сети.

Информацию о местонахождении разыскиваемого просят сообщить в департамент экономических расследований по городу Астана. АФМ настоятельно рекомендует оперативно информировать через Telegram-бот «АФМ Insider» о любых подозрительных предложениях от рекламодателей. При этом гарантируется полная конфиденциальность.

Mellstroy известен эпатажными стримами с донатами. В октябре 2020 года он ударил модель Алену Ефремову в прямом эфире. Ему назначили полгода исправительных работ и компенсацию. В апреле 2024 года его каналы заблокировали в Twitch и Telegram по решению Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что в Казахстане Бурима объявили в розыск. Информация об этом была размещена на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры.