Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 20:27

В Казахстане объявили в розыск известного треш-стримера

В Казахстане объявили в розыск стримера Mellstroy

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в розыск 26-летнего гражданина Белоруссии треш-стримера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим), сообщает Kazinform. Ориентировка размещена на портале органов правовой статистики и спецучетов Генпрокуратуры.

Причины объявления в розыск официально не уточняются. В феврале 2024 года Бурим также был объявлен в розыск на территории России, предположительно из-за уклонения от службы в белорусской армии. На родине против стримера возбуждено уголовное дело.

Mellstroy известен эпатажными стримами, во время которых получает донаты от зрителей. В октябре 2020 года в прямом эфире он ударил модель Алену Ефремову. Ему назначили полгода исправительных работ и выплату компенсации пострадавшей. В апреле 2024 года по решению Роскомнадзора его каналы были заблокированы в Twitch и Telegram.

Ранее блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в отмывании денег и уклонении от налогов на сумму свыше 170 млн рублей, был переобъявлен в федеральный розыск на территории России. Кроме того, суд заочно арестовал его по делу о легализации средств в особо крупном размере, а также объявил в международный розыск.

Mellstroy
стримеры
розыски
Казахстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц напомнил об исторической ответственности Германии в День скорби
В Ньюарке неизвестный устроил массовую стрельбу
Задержан подозреваемый в организации громкого теракта в Индии
Появилось видео массового ДТП на платной трассе в Подмосковье
Найдено тело убитого в Гольяновском пруду мальчика
В Подмосковье загорелся вагон электрички
Вдова Левкина обратилась к поклонникам на открытии памятника музыканту
Раскрыто, кому Путин «дал пять» во время концерта в Большом театре
«Чувствую себя Волочковой»: Лещенко нашел в себе «внутреннюю балерину»
Пять украинских БПЛА вошли в воздушное пространство России
В Сети появились кадры обрушения медной шахты в Конго
В Казахстане объявили в розыск известного треш-стримера
Десятки шахтеров погибли при жутком обрушении рудника в Конго
Застуканный за просмотром эротики конгрессмен обвинил в этом Маска
Мизулина отметила опасные тренды в молодежной среде
Разговор будет серьезным: что потребует Макрон у Зеленского в Париже?
Назван предполагаемый отец будущего ребенка Лерчек
Обнаружены неожиданные письма Эпштейна о погибшем Качиньском
Расстегнутая ширинка «удвоила» гонорар Дмитрия Диброва
Атака на Волгоград, побег Зеленского, «звездная» дача Попова: что дальше
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября
Регионы

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.