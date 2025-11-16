В Казахстане объявили в розыск известного треш-стримера В Казахстане объявили в розыск стримера Mellstroy

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в розыск 26-летнего гражданина Белоруссии треш-стримера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим), сообщает Kazinform. Ориентировка размещена на портале органов правовой статистики и спецучетов Генпрокуратуры.

Причины объявления в розыск официально не уточняются. В феврале 2024 года Бурим также был объявлен в розыск на территории России, предположительно из-за уклонения от службы в белорусской армии. На родине против стримера возбуждено уголовное дело.

Mellstroy известен эпатажными стримами, во время которых получает донаты от зрителей. В октябре 2020 года в прямом эфире он ударил модель Алену Ефремову. Ему назначили полгода исправительных работ и выплату компенсации пострадавшей. В апреле 2024 года по решению Роскомнадзора его каналы были заблокированы в Twitch и Telegram.

Ранее блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в отмывании денег и уклонении от налогов на сумму свыше 170 млн рублей, был переобъявлен в федеральный розыск на территории России. Кроме того, суд заочно арестовал его по делу о легализации средств в особо крупном размере, а также объявил в международный розыск.