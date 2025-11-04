Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 07:50

Автора «Мышления миллионера» объявили в розыск

МВД России объявило в розыск блогера Гусейна Гасанова

Гусейн Гасанов Гусейн Гасанов Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Блогер и автор курса «Мышление миллионера» Гусейн Гасанов, которого обвиняют в отмывании денег, был переобъявлен в федеральный розыск на территории России, свидетельствуют данные базы МВД РФ. Основанием для розыска стала статья уголовного кодекса, однако какая именно, не уточняется.

Гасанов Гусейн. <…> Основание для розыска: разыскивается по статье УК. <…> Переобъявлен, — указано в базе.

При этом еще в конце апреля Чертановский районный суд Москвы принял решение о заочном аресте инфлюенсера. Установлен двухмесячный срок содержания под стражей с момента его задержания в РФ или экстрадиции. Параллельно Гасанов был объявлен в международный розыск по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год Гасанов уклонялся от налоговых платежей на общую сумму, превышающую 170 млн рублей. Чтобы создать видимость законного происхождения денег, он легализовал свыше 20 млн рублей путем различных финансовых операций.

Ранее стало известно, что Гасанов лишился своего последнего бизнеса в России. По данным источников, ФНС закрыла компанию «Банда Фудс». Отмечается, что ресторанный бизнес блогера быстро прогорел. Поставщикам пришлось обращаться в суд, который обязал его расплатиться с долгами.

блогеры
Гусейн Гасанов
розыски
МВД
