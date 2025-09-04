Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 13:00

Известный блогер лишился последнего бизнеса в России

ФНС закрыла последнюю в России компанию Гасанова «Банда Фудс»

Российский блогер Гусейн Гасанов, находящийся в международном розыске по делу об отмывании денег, лишился своего последнего бизнеса в России, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, ФНС закрыла компанию «Банда Фудс», открытую в 2023 году.

Как отмечается в публикации, ресторанный бизнес Гасанова быстро прогорел. Поставщикам пришлось обращаться в суд, который обязал блогера расплатиться с долгами. По данным канала, долг Гасанова составляет около 800 тысяч рублей, однако приставы не могут их взыскать, так как блогер покинул Россию.

Ранее сообщалось, что Гасанов переписал свою квартиру в «Москва-Сити» на нового собственника, чтобы избежать ареста недвижимости. Владелец квартиры изменился 19 мая — уже после объявления блогера в розыск. Также блогер продал свой Rolls-Royce Cullinan 2020 года.

Гасанова обвиняют в легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста. Блогер с 2024 года проживает за пределами России, предположительно, в Азербайджане.

