Россиянин задумал подорвать чиновника и получил срок

Собиравшего сведения о работе ПВО в Московской области россиянина Верьянова приговорили к 24 годам колонии строгого режима, сообщает Центр общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, подозреваемый также получил от СБУ задание подорвать воздушное судно высокопоставленного чиновника. Решение 2-го Западного окружного военного суда вступило в законную силу, в наказание включен штраф в 500 тыс. рублей, передает РИА Новости.

Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина России 1970 года рождения Верьянова А. Е. за совершение государственной измены и участие в деятельности террористической организации, — говорится в сообщении.

По данным следствия, уроженец Ростова-на-Дону в 2023 году связался с представителем СБУ и начал выполнять задания по сбору данных о системах ПВО. Он запустил беспилотник для проверки их уязвимостей и готовил план подрыва воздушного судна с высокопоставленным лицом на борту. ФСБ объединила уголовные дела по статьям о государственной измене и участии в террористической организации в одно производство.

Ранее в Алтайском крае силовики предотвратили попытку диверсии на железной дороге между станциями Алтайская и Бийск. Два местных жителя планировали взрыв по заказу украинских спецслужб. Подозреваемые оказали сопротивление при задержании и были нейтрализованы ответным огнем, у них нашли незаконное оружие.