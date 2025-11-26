День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 10:11

Россиянин задумал подорвать чиновника и получил срок

Россиянин хотел подорвать воздушное судно чиновника по заданию СБУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Собиравшего сведения о работе ПВО в Московской области россиянина Верьянова приговорили к 24 годам колонии строгого режима, сообщает Центр общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, подозреваемый также получил от СБУ задание подорвать воздушное судно высокопоставленного чиновника. Решение 2-го Западного окружного военного суда вступило в законную силу, в наказание включен штраф в 500 тыс. рублей, передает РИА Новости.

Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина России 1970 года рождения Верьянова А. Е. за совершение государственной измены и участие в деятельности террористической организации, — говорится в сообщении.

По данным следствия, уроженец Ростова-на-Дону в 2023 году связался с представителем СБУ и начал выполнять задания по сбору данных о системах ПВО. Он запустил беспилотник для проверки их уязвимостей и готовил план подрыва воздушного судна с высокопоставленным лицом на борту. ФСБ объединила уголовные дела по статьям о государственной измене и участии в террористической организации в одно производство.

Ранее в Алтайском крае силовики предотвратили попытку диверсии на железной дороге между станциями Алтайская и Бийск. Два местных жителя планировали взрыв по заказу украинских спецслужб. Подозреваемые оказали сопротивление при задержании и были нейтрализованы ответным огнем, у них нашли незаконное оружие.

ФСБ
СБУ
госизмены
чиновники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле рассказали о нескольких вариантах мирного плана США
В Кремле подтвердили встречи между спецслужбами России и Украины
В России скоро могут запустить сервис подтверждения возраста
Мишустин потребовал усилить контроль за гособоронзаказом
В Театре имени Шиловского подтвердили смерть режиссера
Тимура Иванова уличили в действиях против государства
«После 20 лет брака»: Гузеева тайно развелась с мужем
Реакция «вежливого» террориста на суровый приговор попала на видео
В Липецке создали биокапсулы для повышения прочности бетона
Садальский в пух и прах разнес шоу Малахова к 100-летию Мордюковой
Четыре человека пострадали из-за атак ВСУ на российский регион
Российский военный спас украинскую девочку из-под обстрелов в Марьинке
Чибис раскрыл план привлечения инвестиций в арктические проекты России
«У нас под носом»: генерал ответил, откуда ВСУ могли атаковать Чувашию
В США узнали о разногласиях с Украиной по ключевым пунктам плана
Детей из незаконного российского рехаба вернули родителям
Идеальный десерт к кофе: тающие тарталетки с малиной
Канапе для фуршета с сейтаном: вкус и польза в одном блюде
Умер Всеволод Шиловский. Редкие фото артиста
Сотрудницу полиции отстранили от работы за откровенные видео
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.