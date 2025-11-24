Силовики ликвидировали двух диверсантов в Алтайском крае

Силовики ликвидировали двух диверсантов в Алтайском крае Правоохранители предотвратили диверсию на железной дороге на Алтае

В Алтайском крае сотрудники силовых структур предотвратили диверсию на железной дороге, которую готовили по заказу украинских спецслужб, сообщили ТАСС в ФСБ. Преступники, увидев силовиков, открыли стрельбу и впоследствии были ликвидированы ответным огнем.

Диверсию планировали двое местных жителей. 22 ноября 2025 года мужчины пытались установить устройство на путях между станциями Алтайская и Бийск.

При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в результате ответного огня, — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, оба диверсанта были завербованы через мессенджер Telegram представителем террористической организации. Выполняя задания куратора, они заблаговременно подобрали место предполагаемого диверсионно-террористического акта и провели его разведку. У преступников обнаружили незаконно приобретенное огнестрельное оружие.

Ранее силовики предотвратили подготовку террористического акта в Подмосковье. Совместная операция сотрудников Центра по противодействию экстремизму и органов ФСБ завершилась задержанием 27-летнего жителя Волоколамска. Молодого человека подозревают в приготовлении к совершению теракта по указанию иностранных кураторов.