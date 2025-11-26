Обычные пончики больше не делаю. Вместо них — украинские мандрыки: хрустящие золотистые булочки на завтрак

Есть блюда, которые не просто утоляют голод, а возвращают нас в беззаботное детство, с его яркими праздниками и особыми вкусами. Украинские мандрыки — именно такая выпечка. Эти безумно воздушные, нежные пончики, легкие, как пух, были неотъемлемой частью обрядовой кухни, их готовили на большие праздники и семейные торжества. Секрет их волшебства — в дрожжевом тесте, которое делает их невесомыми и тающими во рту. Особенно хороши они еще теплыми, когда их золотистая корочка хрустит на зубах, а внутри — мягкая, пористая мякоть. Идеальным дополнением к ним станет стакан прохладного домашнего компота.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 2 стакана молока, 15 г свежих дрожжей, 2 яйца и 200 г сахара. Подогрейте молоко, разведите в нем дрожжи с ложкой сахара. Когда опара запенится, добавьте яйца, оставшийся сахар и постепенно введите муку. Замесите мягкое, немного липнущее к рукам тесто. Накройте его и поставьте в теплое место подходить примерно на 1-1,5 часа, оно должно значительно увеличиться в объеме. На подошедшем тесте сделайте обминку. Теперь можно формировать мандрыки: просто отрывайте небольшие кусочки теста, придавайте им округлую или слегка продолговатую форму и обжаривайте в достаточном количестве разогретого растительного масла до красивого золотисто-коричневого цвета со всех сторон. Готовые пончики выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло, и по желанию обваляйте в сахарной пудре. Подавайте немедленно, пока они не остыли!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.