25 ноября 2025 в 18:08

Гречка и картофель в одном блюде — пеку яворовский пирог. Легендарный рецепт по-украински на ужин или перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда хочется настоящей, душевной еды, которая пахнет детством и традициями, нет ничего лучше старинных рецептов. Яворовский пирог с картофелем, гречкой и шкварками — именно такое блюдо, проверенное поколениями. Его пекли не только в будни, но и на особые праздники, и даже на свадьбу, ведь этот сытный пирог с щедрой начинкой в тонком дрожжевом тесте способен накормить всю большую семью. В его простой, но такой гармоничной начинке — вся душа украинской кухни: сытность, практичность и невероятный домашний уют. Кажется, что может быть проще: картошка, гречка, лук? Но вместе, в хрустящем тесте, они создают настоящую поэзию вкуса.

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 1 стакан молока, 25 г свежих дрожжей, 2 ст. л. сахара, 100 г сливочного масла и щепотка соли. Для начинки: 500 г отварного картофеля, 200 г вареной гречки, 200 г шкварок, 3 крупные жареные луковицы, соль и перец. Приготовьте опару из теплого молока, дрожжей и сахара. Через 15 минут добавьте муку, растопленное масло и соль. Замесите тесто и дайте подойти 1,5 часа. Картофель разомните, смешайте с гречкой, шкварками и луком. Тесто раскатайте в прямоугольник, выложите начинку, сверните рулетом и защипните края. Смажьте желтком и выпекайте при 180°C 40–45 минут до золотистой корочки. Подавайте теплым — этот ароматный пирог вернет вас в бабушкину кухню!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Мария Левицкая
М. Левицкая
